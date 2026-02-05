Бизнес-центр на Богатырском оказался вовлечен в дело о банкротстве Вадима Аржанова

Бизнес-центр на Богатырском проспекте, 2, недавно проданный компанией «Эталон» за 0,95 млрд рублей, может быть признан активом в деле о личном банкротстве, сообщает «Деловой Петербург».

Новый владелец здания площадью 10,1 тыс. кв. м. — ООО «Смит» — оказался вовлечен в судебное разбирательство по банкротству предпринимателя Вадима Аржанова.

Бизнес-центр на Богатырском проспекте, ранее принадлежащий ГК «Эталон»

Фото: Яндекс Карты Бизнес-центр на Богатырском проспекте, ранее принадлежащий ГК «Эталон»

Фото: Яндекс Карты

Финансовый управляющий Аржанова подал иск о признании 100% долей «Смита» имуществом должника, утверждая, что сделки по учреждению и передаче долей в обществе были притворными.

История банкротства Аржанова началась в 2020 году с неисполнения обязательств по займу в 8 млн рублей. Со временем число кредиторов росло, а общая сумма требований увеличилась на десятки миллионов рублей.

В процессе разбирательства выяснилось, что Аржанов, по мнению кредиторов и управляющего, может быть фактическим бенефициаром группы компаний, включая ООО «Орион-2» и ООО «Смит».

Судебные заседания по искам о признании долей в ООО «Орион-2» и ООО «Смит» имуществом Аржанова назначены на февраль 2026 года. Если требования будут удовлетворены, это может привести к включению бизнес-центра стоимостью около 1 млрд рублей в конкурсную массу должника для расчета с кредиторами.

