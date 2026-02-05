Отравление 25 человек в петербургской школе привело к уголовному делу

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравления 25 человек в школе № 39. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации Роспотребнадзора, 4 февраля зафиксировано семь случаев острой кишечной инфекции, отравившихся госпитализировали.

Господин Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе и результатах расследования.

Татьяна Титаева