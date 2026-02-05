Суд взыскал 177 млн рублей с поставщика «Газпром метанола» за плохие катализаторы

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром метанола» (входит в группу «Востокгазпром») к петербургскому поставщику ООО «Резол» на 177,5 млн рублей. Решение связано с поставкой некачественных катализаторов для производства метанола, которые привели к остановкам и снижению выпуска продукции на заводе в Томской области.

В 2021 году «Резол» поставил и смонтировал катализаторы швейцарской компании Clariant на сумму 169 млн рублей. Однако уже через три месяца эксплуатации на них началось аномальное зауглероживание, приведшее к перегреву печей. Предприятие было вынуждено снизить температуру, что сократило выход синтез-газа и объемы производства метанола.

Попытки восстановить активность катализаторов не увенчались успехом. Лаборатория химического факультета МГУ подтвердила их ненадлежащее качество, что позже было установлено и судебной экспертизой. «Газпром метанол» сначала направил претензию с требованием вернуть стоимость катализаторов и штраф, но получил отказ.

В суде ответчик оспаривал доказательства, однако проведенная в декабре 2024 года экспертиза выявила производственный брак: при изготовлении был нарушен температурный режим прокаливания, что привело к использованию менее стабильного материала. Суд счел эти доводы убедительными и полностью удовлетворил иск, взыскав с «Резола» 169 млн рублей за товар и 8,5 млн рублей в качестве штрафа.

Андрей Маркелов