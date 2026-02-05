Обвиняемую в поджоге волонтерского штаба в Петербурге арестовали на два месяца
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Елизавете Неуступовой, обвиняемой в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи благотворительного фонда «Доброволец». Она отправлена в СИЗО на срок до 3 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Арестованная стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Согласно материалам дела, она бросила не менее двух бутылок с коктейлем Молотова в подвальное помещение. Полиция задержала ее на месте преступления. В результате возгорания, площадь которого достигла 30 кв. м, никто не пострадал. Елизавета Неуступова признала вину и раскаялась, она обещала загладить вред, причиненный преступлением.
На странице фонда в социальной сети «ВКонтакте» произошедшее назвали террористической атакой украинских диверсантов. Помещение пункта выгорело полностью со всем, что было внутри. По информации сотрудников пункта сбора гумпомощи, было использовано десять бутылок коктейля Молотова.