Обвиняемую в поджоге волонтерского штаба в Петербурге арестовали на два месяца

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Елизавете Неуступовой, обвиняемой в поджоге пункта сбора гуманитарной помощи благотворительного фонда «Доброволец». Она отправлена в СИЗО на срок до 3 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Арестованная стала фигуранткой дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Согласно материалам дела, она бросила не менее двух бутылок с коктейлем Молотова в подвальное помещение. Полиция задержала ее на месте преступления. В результате возгорания, площадь которого достигла 30 кв. м, никто не пострадал. Елизавета Неуступова признала вину и раскаялась, она обещала загладить вред, причиненный преступлением.

На странице фонда в социальной сети «ВКонтакте» произошедшее назвали террористической атакой украинских диверсантов. Помещение пункта выгорело полностью со всем, что было внутри. По информации сотрудников пункта сбора гумпомощи, было использовано десять бутылок коктейля Молотова.

Татьяна Титаева