Контрабанда космического уровня
Петербургские таможенники не дали вывезти из страны метеорит весом более 2,5 тонны
Балтийские таможенники при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга обнаружили осколок метеорита Алетай весом более 2,5 тонны, который планировали вывести из России в Великобританию. Стоимость фрагмента космического тела, по данным экспертов, составляет около 323 млн рублей. Через границу метеорит хотели провезти, задекларировав его как «скульптуру для ландшафтного дизайна».
Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники
Фото: Федеральная таможенная служба
По факту попытки вывоза метеорита из России в Великобританию возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы), сообщили в Федеральной таможенной службе.
Метеорит обнаружили 5 февраля при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что это фрагмент метеорита Алетай, вес осколка более 2,5 тонны, его стоимость может достигать 323 млн рублей. Известно, что часть космического тела была ввезена в Россию из одной из стран ЕАЭС. Отправить метеорит из Петербурга в Великобританию пытались, задекларировав его как «скульптуру для ландшафтного дизайна». «При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации»,— говорится в сообщении ФТС.
По данным «Известий», отправить кусок Алетая в Великобританию намеревался предприниматель Алексей Воронецкий. В Петербург экземпляр привезли из Белоруссии на фуре.
Алетай — обломок ядра древней протопланеты, возраст которого составляет около 4,5 млрд лет. Он был обнаружен в 1898 году в Китае, на севере Синцзян-Уйгурского автономного района. За первые годы было найдены более 50 тонн обломков. В 2021 году ученые нашли новые фрагменты Алетая весом 23 тонны.
Куски метеорита продаются на разных российских сайтах. Стоимость разнится от веса и формы: например, 149 тыс. рублей за фрагмент 490 граммов или 305 тыс. рублей за пластину 203 грамма.
Оценка стоимости метеоритов — сложный процесс, похожий на оценку произведений искусства, говорит заведующий кафедрой минералогии профессор СПбГУ Алексей Брусницын.
«95% — это каменные метеориты, железных и железокаменных — не более 5%. У метеоритов очень сложная научная классификация: некоторые классы редки сами по себе, как редкие драгоценные камни. Есть небольшая часть каменных метеоритов, которые очень дорого оцениваются, потому что их либо очень мало, либо они имеют редкое происхождение — например, с Луны или с Марса.— объясняет доктор геолого-минералогических наук профессор СПбГУ Сергей Бритвин.— Алетай — это огромный метеорит, таких известно буквально единицы. Есть говорить о стоимости, то метеорит — вещь специфическая. Это исключительно предметы коллекционирования. Иногда метеориты с красивой структурой металла используются для изготовления украшений и талисманов. Вообще, большие железные метеориты недорогие».
По словам экспертов, главная ценность метеоритов — научная и музейная. «Они несут информацию о внеземном веществе Солнечной системы, помогают понять, как образовалась Солнечная система и как устроены глубокие недра (ядро) нашей собственной планеты. Стратегическая ценность метеоритов — сугубо научная, обусловленная вопросами приоритета и престижа в их изучении»,— говорит господин Брусницын.
Метеориты, по словам господина Бритвина, не являются стратегически важным товаром. «Они не содержат в составе никаких ценных компонентов в значимых количествах, если не считать 5–10% никеля. Стратегической ценности они никакой не представляют: ни в каком производстве они не используются. Но многие старинные метеориты с историческими именами имеют высокую культурную ценность,— поясняет эксперт.— Метеоритов на самом деле известно очень много, только с зарегистрированными именами уже более 60 тыс. Это не какая-то редкость. И достаточно много людей, которые занимаются сбором метеоритов. Сейчас их в основном находят в каменистых пустынях Северной Африки. Падают метеориты примерно одинаково по всей Земле, но в Африке их просто легче находить, распознавать, и разрешено собирать».