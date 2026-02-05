Контрабанда космического уровня

Балтийские таможенники при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга обнаружили осколок метеорита Алетай весом более 2,5 тонны, который планировали вывести из России в Великобританию. Стоимость фрагмента космического тела, по данным экспертов, составляет около 323 млн рублей. Через границу метеорит хотели провезти, задекларировав его как «скульптуру для ландшафтного дизайна».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники

Фото: Федеральная таможенная служба Осколок метеорита Алетай весом более 2,5 т не дали незаконно вывезти в Великобританию балтийские таможенники

Фото: Федеральная таможенная служба

По факту попытки вывоза метеорита из России в Великобританию возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы), сообщили в Федеральной таможенной службе.

Метеорит обнаружили 5 февраля при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что это фрагмент метеорита Алетай, вес осколка более 2,5 тонны, его стоимость может достигать 323 млн рублей. Известно, что часть космического тела была ввезена в Россию из одной из стран ЕАЭС. Отправить метеорит из Петербурга в Великобританию пытались, задекларировав его как «скульптуру для ландшафтного дизайна». «При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации»,— говорится в сообщении ФТС.

По данным «Известий», отправить кусок Алетая в Великобританию намеревался предприниматель Алексей Воронецкий. В Петербург экземпляр привезли из Белоруссии на фуре.

Алетай — обломок ядра древней протопланеты, возраст которого составляет около 4,5 млрд лет. Он был обнаружен в 1898 году в Китае, на севере Синцзян-Уйгурского автономного района. За первые годы было найдены более 50 тонн обломков. В 2021 году ученые нашли новые фрагменты Алетая весом 23 тонны.

Куски метеорита продаются на разных российских сайтах. Стоимость разнится от веса и формы: например, 149 тыс. рублей за фрагмент 490 граммов или 305 тыс. рублей за пластину 203 грамма.

Оценка стоимости метеоритов — сложный процесс, похожий на оценку произведений искусства, говорит заведующий кафедрой минералогии профессор СПбГУ Алексей Брусницын.

«95% — это каменные метеориты, железных и железокаменных — не более 5%. У метеоритов очень сложная научная классификация: некоторые классы редки сами по себе, как редкие драгоценные камни. Есть небольшая часть каменных метеоритов, которые очень дорого оцениваются, потому что их либо очень мало, либо они имеют редкое происхождение — например, с Луны или с Марса.— объясняет доктор геолого-минералогических наук профессор СПбГУ Сергей Бритвин.— Алетай — это огромный метеорит, таких известно буквально единицы. Есть говорить о стоимости, то метеорит — вещь специфическая. Это исключительно предметы коллекционирования. Иногда метеориты с красивой структурой металла используются для изготовления украшений и талисманов. Вообще, большие железные метеориты недорогие».

По словам экспертов, главная ценность метеоритов — научная и музейная. «Они несут информацию о внеземном веществе Солнечной системы, помогают понять, как образовалась Солнечная система и как устроены глубокие недра (ядро) нашей собственной планеты. Стратегическая ценность метеоритов — сугубо научная, обусловленная вопросами приоритета и престижа в их изучении»,— говорит господин Брусницын.

Метеориты, по словам господина Бритвина, не являются стратегически важным товаром. «Они не содержат в составе никаких ценных компонентов в значимых количествах, если не считать 5–10% никеля. Стратегической ценности они никакой не представляют: ни в каком производстве они не используются. Но многие старинные метеориты с историческими именами имеют высокую культурную ценность,— поясняет эксперт.— Метеоритов на самом деле известно очень много, только с зарегистрированными именами уже более 60 тыс. Это не какая-то редкость. И достаточно много людей, которые занимаются сбором метеоритов. Сейчас их в основном находят в каменистых пустынях Северной Африки. Падают метеориты примерно одинаково по всей Земле, но в Африке их просто легче находить, распознавать, и разрешено собирать».

Надежда Ярмула