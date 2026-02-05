Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Между Петербургом и Бразилией планируют запустить прямую контейнерную линию

Министерство транспорта РФ ведет переговоры с Бразилией, чтобы запустить прямую контейнерную линию из Санкт-Петербурга. О таких планах рассказал глава ведомства Андрей Никитин, передает ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам министра, запуск контейнерной линии практически удвоит объем перевозок. Господин Никитин заявил, что работа там идет хорошо.

Глава Минтранса подчеркнул, что пока развивается сотрудничество в морской сфере. За 2025 год водный транспорт перевез 16 млн тонн грузов.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все