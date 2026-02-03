Главные новости за 3 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, Жилкин посадил в ребенка свой автомобиль и предложил вступить в сексуальный контакт. Школьник отказался, после чего фигурант несколько раз ударил ребенка по голове. Потерпевший скончался на месте.

Смольный планирует объединить пассажирский порт «Морской фасад» с аэропортом Пулково. Вице-губернатор Кирилл Поляков пояснил, что порт более пяти лет не принимает круизные суда и его выручки недостаточно для содержания инфраструктуры.

Экс-завод General Motors в Шушарах запустил сборку автомобилей китайского суббренда Jaecoo на площадке холдинга АГР. На линии собирают кроссоверы моделей J6, J7 и J8.

Историческое здание бывшей Удельной больницы в Красном Селе выставят на торги по программе «Рубль за метр». Объект культурного наследия, включающий главный корпус с палисадником и оградой, будет передан в долгосрочную аренду инвестору, готовому провести реставрационные работы.

Конституционный суд РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах, не входящих в номерной фонд гостиниц, после обращения из Петербурга. До внесения изменений в законодательство регистрация будет проводиться по порядку, установленному для жилых помещений.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга. Пилотный проект стартует в трех городских поликлиниках, затем систему планируют распространить более чем на 160 государственных амбулаторных учреждений.

Вложения в коммерческую недвижимость в Петербурге и Ленобласти по итогам 2025 года снизились на 8,5% и составили 75,1 млрд рублей. За год на рынке заключили 38 крупных сделок.

У сотрудника школы №213 Фрунзенского района Петербурга обнаружили туберкулез, при этом работник находится на больничном с октября 2025 года и не контактировал с учениками и коллегами. Ранее случай заболевания выявили у работницы столовой школы №575 Приморского района.

Смольный подготовил регламент типовых решений для праздничного оформления фасадов. Их не нужно будет согласовывать с городом. Проект поправок к правилам благоустройства, вводящий эстетические регламенты для озеленения и сезонного декора, вынесли на общественные обсуждения.

В Ленобласти арестовали двух граждан Казахстана по делу о поджоге распределительного щита базовой станции оператора связи. «Кураторы» обещали фигурантам вознаграждение в 40 тыс. рублей.

В Новогорелово возбудили уголовное дело после падения с балкона двух малолетних детей. По версии следствия, их мать сбросила детей с общего балкона 16-го этажа, после чего покончила с собой. Несовершеннолетние выжили, им оказали медицинскую помощь.

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 3 февраля на «Минск-Арене». Эта победа позволила армейцам с Невы прервать серию из семи поражений подряд.