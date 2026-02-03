Власти Петербурга планируют объединить Пулково и порт «Морской фасад»

Смольный планирует объединить убыточный пассажирский порт «Морской фасад» с прибыльным аэропортом Пулково, сообщает «Деловой Петербург». Соответствующий контракт на юридическое сопровождение сделки уже заключен. Единственным акционером обоих активов является город в лице комитета по имущественным отношениям.

Основная причина реорганизации — оптимизация управления транспортной инфраструктурой и финансовая поддержка порта. Как пояснил вице-губернатор Кирилл Поляков, «Морской фасад» более пяти лет не принимает круизные суда, а его выручки недостаточно для содержания инфраструктуры. Присоединение к финансово устойчивому аэропорту позволит финансировать необходимые расходы на порт без привлечения средств городского бюджета.

Технические детали объединения пока прорабатываются. Управление портом уже полгода осуществляет команда аэропорта Пулково во главе с Ростиславом Чернышевым, который совмещает должности гендиректора обоих предприятий. Эксперты отмечают, что такая консолидация активов позволит сократить издержки, но не решит фундаментальную проблему отсутствия круизного трафика.

Андрей Маркелов