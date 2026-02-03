Бывшую Удельную больницу в Красном Селе выставят на торги за один рубль

Историческое здание бывшей Удельной больницы в Красном Селе выставят на торги по льготной программе «Рубль за метр», сообщает пресс-служба Смольного. Объект культурного наследия, включающий главный корпус с палисадником и оградой, будет передан в долгосрочную аренду инвестору, готовому провести реставрационные работы.

Здание исторической Удельной больницы в Красном Селе

Фото: Пресс-служба Смольного Здание исторической Удельной больницы в Красном Селе

Фото: Пресс-служба Смольного

Первоначальная арендная плата составит 199 тыс. рублей в месяц, а после завершения реставрации снизится до символического рубля за квадратный метр. Торги назначены на 18 февраля, заявки принимаются до 16 февраля. Программа позволяет привлекать частные инвестиции для сохранения памятников архитектуры.

Губернатор Александр Беглов отметил, что сохранение исторического наследия является ключевым приоритетом для Петербурга. Программа «Рубль за метр» уже доказала свою эффективность: полностью восстановлены два памятника культурного наследия регионального значения.

Андрей Маркелов