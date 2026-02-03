Смольный подготовил регламент типовых решений для праздничного оформления фасадов

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга вынес на общественные обсуждения проект поправок в правила благоустройства, которые вводят эстетические регламенты для озеленения и праздничного оформления фасадов. Материалы опубликованы на сайте структуры Смольного.

В регламентах приведены варианты оформления входов в здания, витрин и окон к Новому году и Рождеству (с 1 декабря по 25 января), а также к 8 Марта (с 3 по 10 марта).

Согласно тексту документа, при использовании стандартизированных решений из регламентов отдельное согласование проекта озеленения фасада с КГА не потребуется. Если оформление будет нестандартным, его будет необходимо согласовывать. При этом сохраняется требование размещать элементы без крепления к архитектурным деталям и конструктивным элементам фасада, кроме креплений в откосы проема и конструкции цветочниц, предусмотренных первоначальным проектом здания.

В пояснительной записке отмечается, что требования вводятся для сохранения архитектурного облика и эстетического состояния города, а использование унифицированных решений должно упростить размещение сезонного декора.

Артемий Чулков