Беглов и Собянин подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в поликлиниках Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин 3 февраля подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению информационных технологий в государственных амбулаторных медорганизациях Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городской администрации пояснили, что реализация соглашения должна обеспечить единый цифровой контур, который объединит все государственные медучреждения Петербурга, благодаря чему электронная история болезни пациента будет доступна врачам независимо от того, куда он обратился за помощью.

Документ стал следующим этапом проекта по внедрению в Северной столице единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). С момента подписания предыдущего соглашения с Москвой, на нее перешли около половины стационаров Петербурга. В ближайшее время пилотный проект стартует в трех городских поликлиниках, затем систему планируют распространить более чем на 160 государственных амбулаторных учреждений.

Артемий Чулков