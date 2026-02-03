Вложения в коммерческую недвижимость в Петербурге и области снизились на 8,5% за год

По итогам 2025 года объем крупных сделок (на объекты от 1 тыс. кв. м) в сегменте коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил 75,1 млрд рублей. Это на 8,5% меньше, чем в 2024 году, следует из данных консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для сравнения, в столице и Московской области наблюдалось еще большее падение: объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 2025 году составил 376,8 млрд рублей, что на 38% меньше, чем в предыдущем году.

В Северной столице и Ленобласти за год было заключено 38 сделок на приобретение готовых объектов или строительство по схеме built-to-suit, общая площадь этих объектов составила 711,4 тыс. кв. м. При этом доля инвестиций в недвижимость, реализованную на торгах, на локальном рынке достигла 18% — 13,8 млрд рублей, или 11 сделок. В 2024 году данный показатель составлял 7,5% или 6,2 млрд рублей.

В структуре инвестиций преобладали офисы, сделки с которыми составили 57% от общего числа. За год их доля выросла на 12 процентных пунктов (п. п.), а общая сумма инвестиций в этот сегмент составила 42,5 млрд рублей. Далее идут склады (24% или 18,1 млрд рублей, без динамики), гостиницы (9% или 7,1 млрд рублей, + 4 п. п.), ретейл (3,7 млрд рублей или 5%, -5 п. п. за год) и объекты под редевелопмент (5% или 3,6 млрд рублей, -11 п. п.).

Артемий Чулков