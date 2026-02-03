СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам и прервал серию из семи поражений

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 3 февраля на «Минск-Арене». Эта победа позволила армейцам с Невы прервать серию из семи поражений подряд.

Фото: ХК СКА

Счет на 6-й минуте открыл Николай Голдобин, которому ассистировали Андрей Педан и Валентин Зыков. Минчане быстро отыгрались — Даниил Липский сравнял на 9-й минуте после передачи Виталия Пинчука. Еще через минуту СКА снова вышел вперед благодаря шайбе Джозефа Бландизи с передач Рокко Гримальди и Сергея Сапего.

Во втором периоде Роб Хэмилтон восстановил равенство, однако почти сразу Зыков вновь вывел гостей вперед — 3:2. В третьей двадцатиминутке «Динамо» сравняло усилиями Андрея Стася, а в серии буллитов решающий бросок реализовал Рокко Гримальди.

Артемий Чулков