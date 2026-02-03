В Ленобласти арестовали двух иностранцев по делу о поджоге распределительного щита

Ломоносовский районный суд Ленинградской области заключил под стражу двух граждан Республики Казахстан, подозреваемых в поджоге распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, уроженцы города Термез 2006 года рождения, проживавшие в Санкт-Петербурге, пошли на преступление в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием легального заработка. «Кураторы» обещали им вознаграждение в размере 40 тыс. рублей.

Фигурантов задержали неподалеку от места поджога при попытке скрыться на такси. За диверсию, совершенную группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) им грозит от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Артемий Чулков