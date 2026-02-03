В Новогорелово возбудили дело после падения с балкона двух малолетних детей

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после падения с балкона двух малолетних детей в поселке Новогорелово Ломоносовского района. По версии следствия, преступление совершила их мать, сообщили в управлении СКР по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 2 февраля 2026 года 23-летняя гражданка иностранного государства на общем балконе 16-го этажа по очереди сбросила вниз двоих своих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего покончила с собой. В СКР уточнили, что дети выжили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Дело расследуют по факту покушения на убийство двух малолетних (ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего.

Артемий Чулков