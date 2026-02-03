У сотрудника еще одной школы в Петербурге обнаружили туберкулез

У сотрудника школы №213 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявили туберкулез. В администрации района сообщили 78.ru, что работник находится на больничном с октября 2025 года и не контактировал с учениками и коллегами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным чиновников, подтверждение диагноза из диспансера поступило в январе. После этого определили круг контактных лиц и провели обследования — результаты оказались отрицательными. В школе организовали родительское собрание, также была проведена дезинфекция помещений. В администрации добавили, что выявленная форма заболевания не является заразной.

Ранее туберкулез выявили у работницы столовой школы №575 Приморского района. Власти района заявили об отсутствии угрозы для учащихся и сотрудников. По факту инцидента начал проверку СКР.

Артемий Чулков