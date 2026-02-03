КС разрешил временную регистрацию в апартаментах после обращения из Петербурга

Конституционный суд РФ признал противоречащим Конституции отказ в регистрации граждан по месту пребывания (временной регистрации) в апартаментах, не входящих в номерной фонд гостиниц и других средств размещения. Поводом стало обращение Виктории Пиуновой, которая хотела вместе с мужем и детьми зарегистрироваться в апартаментах в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

МВД отказало заявительнице и членам ее семьи во временной регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих матери ее супруга. Суды поддержали решение, указав, что апартаменты имеют статус нежилого помещения и регистрация в них не предусмотрена.

Конституционный суд указал, что в современных условиях распространено длительное пребывание, а фактически — проживаниt граждан в сходных с квартирами помещениях, не входящих в номерной фонд гостиниц. При этом апартаменты объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних и бытовых нужд.

Таким образом, невозможность осуществить в них регистрацию ограничивает право граждан на свободный выбор места пребывания, а также нарушает право частной собственности, поскольку владельцы помещений ограничены в их использовании, отметили судьи.

Суд постановил признать неконституционными соответствующие положения закона «О

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и утвержденных правительством РФ правил регистрации и снятия с регистрационного учета.

Правительству поручено внести изменения в действующее правовое регулирование, до этого временная регистрация в апартаментах будет осуществляться для собственников, их родственников и членов семей в порядке, установленном для жилых помещений.

Артемий Чулков