Главные новости за 2 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Азовском море у берегов Республики Крым произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации специалистов, очаг был зафиксирован на глубине 10 км.

Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и смягчил наказание бывшему директору Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления Сафарбию Напсо. Четырехлетний срок лишения свободы в колонии общего режима по просьбе прокуратуры заменен условным осуждением.

В ходе приемной кампании 2025 года в кубанские учреждения среднего профессионального образования (СПО) поступили 56,2 тыс. человек. Это на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее.

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск министерства природных ресурсов региона о взыскании 34,25 млрд руб. ущерба, причиненного окружающей среде, с ЗАО «Волгатранснефть» — владельца танкера «Волгонефть-239», ООО «Каматрансойл» — владельца танкера «Волгонефть-212», а также с ООО «Кама Шиппинг», выступавшего фрахтователем судна.

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко опровергла сообщения о якобы существовавших связях агентства со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Поселок Афипский в Северском районе Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. В результате повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. Территория домовладения оцеплена.

С начала 2026 года в Краснодарском крае зафиксирован спад доступных вакансий для преподавателей, учителей и сотрудников сферы услуг.

Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на аул Новая Адыгея продолжают лечение в стационарах, их состояние оценивается как стабильное. Еще шесть человек ранее были выписаны из больниц.

Самая дорогая квартира на первичном рынке Краснодара оценивается в 73,5 млн руб., что в 26,3 раза превышает стоимость самого бюджетного варианта за 2,8 млн руб.

Власти Краснодара намерены получить положительное заключение государственной экспертизы по проекту киберспортивного комплекса в 2027 году. Объект планируют построить в Фестивальном микрорайоне на улице Тургенева, 148.