Число вакансий для специалистов разных отраслей сократилось на Кубани в январе

С начала 2026 года в Краснодарском крае зафиксирован спад доступных вакансий для преподавателей, учителей и сотрудников сферы услуг. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодарском крае в январе 2026 года опубликовали более 260 вакансий для учителей, преподавателей и педагогов. Согласно данным аналитиков, это на 33% меньше, чем в декабре 2025 года.

Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась в сфере общественного питания на территории региона. За неполный первый месяц этого года работодатели разместили более 300 предложений для официантов, барменов и бариста — на 48% меньше декабрьского показателя прошлого года.

В клининговой отрасли также наблюдается снижение. Количество объявлений для уборщиков в январе этого года превысило 300, что на 24% ниже результата предыдущего месяца.

«Ъ-Кубань» писал, что четверть работников Краснодарского края в 2025 году получила прибавку к зарплате. При этом 27% респондентов не отметили изменений в оплате труда, 8% не работали в указанный период, а 10% опрошенных затруднились с ответом. Наиболее существенный рост доходов зафиксировали специалисты по управлению персоналом — 44%.

Алина Зорина