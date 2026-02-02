Заключение госэкспертизы по киберспорткомплексу в Краснодаре планируют получить в 2027 году

Власти Краснодара намерены получить положительное заключение государственной экспертизы по проекту киберспортивного комплекса в 2027 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объект планируют построить в Фестивальном микрорайоне на улице Тургенева, 148. Комплекс возведут в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар».

В августе 2024 года региональные СМИ сообщали о планах мэрии создать в Краснодаре городской фиджитал-центр с залами для игровых видов спорта и площадками для киберспорта. В публикациях уточнялось, что администрация долго не могла подобрать локацию для строительства.

Осенью 2025 года стало известно, что МКУ «Единая служба заказчика» оформляет земельный участок под комплекс в постоянное бессрочное пользование. После завершения процедуры вопрос о выделении средств из муниципального бюджета на разработку проектно-сметной документации могут вынести на рассмотрение городской думы.

Эскизный проект уже подготовил ООО «НПТ», а проверку достоверности стоимости выполнил муниципальный Центр ценообразования в строительстве и ЖКХ. Проектно-изыскательские работы при наличии финансирования планировали начать в первом квартале 2026 года.

Как писал «Ъ-Кубань», будущий Дворец гимнастики, который построят в «Городе спорта» в Краснодаре, рассчитали на 2 тыс. зрителей.

Нурий Бзасежев