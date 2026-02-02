Стоимость самой дорогой новостройки в Краснодаре превысила 73 млн рублей

Самая дорогая квартира на первичном рынке Краснодара оценивается в 73,5 млн руб., что в 26,3 раза превышает стоимость самого бюджетного варианта за 2,8 млн руб. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

Аналитики провели исследование цен на готовое жилье в Краснодаре и Краснодарском крае, выявив максимальные и минимальные предложения на рынке. В анализе учитывались все жилые комплексы, квартиры и апартаменты, находящиеся в открытой продаже.

Для сравнения: в Москве самое доступное жилье стоит 4,1 млн руб., а максимальная цена достигает 4,4 млрд руб. Самый дорогой московский объект превышает по стоимости краснодарский аналог в 60 раз.

По данным на июль 2025 года, цена самой дорогой новостройки в Краснодаре составляла 76,8 млн руб., тогда как самое бюджетное предложение оценивалось в 3 млн руб. Таким образом, разница между максимальной и минимальной стоимостью жилья в городе превышала 25 раз.

Алина Зорина