На Кубани поселок Афипский подвергся атаке БПЛА

Поселок Афипский в Северском районе Краснодарского края подвергся атаке БПЛА, сообщает оперштаб региона.

В результате повреждена крыша частного домовладения. Пострадавших нет. Территория домовладения оцеплена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных и специальных служб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома. Фрагменты дрона также упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района.

По данным Минобороны России, в воскресенье 1 февраля в период с 8.00 до 18.00 дежурные средства ПВО в небе над Краснодарским краем уничтожили шесть БПЛА самолетного типа.

Андрей Николаев