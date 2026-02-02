Директор модельного агентства из Краснодара опровергла связи с Эпштейном

Директор краснодарского модельного агентства Shtorm models Дана Борисенко опровергла сообщения о якобы существовавших связях агентства со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. По ее словам, компания не имела к нему никакого отношения и не направляла моделей на контракты в модельные агентства США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о том, что краснодарское агентство якобы «поставляло» девушек для мероприятий, связанных с Эпштейном. Поводом для публикаций стали документы, согласно которым в феврале 2018 года неизвестный отправитель направил финансисту ссылку на портфолио модели по имени Раиса. В социальных сетях также утверждалось, что то же агентство принимало участие в организации церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи.

«Я и мое агентство никаким образом не связаны ни с этим человеком, ни с этой ситуацией в целом. Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки»,— написала госпожа Борисенко в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной), аналогичное заявление размещено и на странице агентства.

Она подтвердила, что Shtorm models действительно сотрудничало с оргкомитетом Олимпиады в Сочи в 2014 году, отметив при этом, что в проекте были задействованы и другие модельные агентства. Личность модели, фигурирующей в публикациях, по словам госпожи Борисенко, не установлена, фамилия девушки нигде не указана. Она добавила, что агентство сотрудничало с моделью по имени Раиса на раннем этапе своей работы, однако ссылка на портфолио могла быть скопирована из открытых источников и отправлена третьими лицами без ведома агентства.

Директор Shtorm models заявила о намерении добиваться защиты деловой репутации в судебном порядке в отношении тех, кто инициировал и распространил соответствующую информацию.

На прошлой неделе заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов, включая документы, переписку, фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений финансиста, умершего в 2019 году.

Вячеслав Рыжков