В Адыгее трое пострадавших после атаки БПЛА остаются в больнице

Трое пострадавших в результате атаки беспилотника на аул Новая Адыгея продолжают лечение в стационарах, их состояние оценивается как стабильное, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Еще шесть человек ранее были выписаны из больниц. По его словам, из девяти госпитализированных в медучреждениях остаются трое, при этом продолжает работу пункт временного размещения, где находятся 22 человека, включая четырех детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти республики продолжают ликвидацию последствий происшествия. По итогам обследования жилого фонда проверено около 1,3 тыс. квартир, более тысячи из них нуждаются в ремонте. Работы ведутся во всех поврежденных домах. В наиболее пострадавшем корпусе №15 завершается восстановление кирпичной кладки балконов, отремонтирована кровля, восстановлены внутренние перегородки и заменены двери.

Параллельно совместно с экспертами и представителями следственного управления СКР по Адыгее проводится осмотр поврежденных автомобилей и оформление актов, которые станут основанием для компенсационных выплат. Вечером 20 января в результате атаки беспилотника в ауле Новая Адыгея загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. По последним данным, пострадали 13 человек, повреждения получили 30 домов. Ремонт зданий, как ожидается, займет от двух до пяти недель. Владельцам пострадавших автомобилей пообещаны компенсации, к восстановлению жилья привлечены ресурсы строительных компаний.

Вячеслав Рыжков