В 2025 году в колледжи и техникумы Кубани поступили 56 тысяч человек

В ходе приемной кампании 2025 года в кубанские учреждения среднего профессионального образования (СПО) поступили 56,2 тыс. человек. Это на 1,5 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве образования и науки Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным на конец 2025 года, на Кубани по программам СПО обучались 163,8 тыс. человек. В прошлом году колледжи и техникумы региона приняли 135 тыс. заявлений от абитуриентов. На бюджет было зачислено 26,4 тыс. человек (на 1,4 тыс. больше, чем в 2024 году). Платные места заняли 14,8 тыс. студентов.

Больше всего абитуриентов было зачислено на специальности: «Информационные системы и программирование», «Сестринское дело», «Туризм и гостеприимство», «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Наиболее востребованными профессиями стали: «Повар, кондитер», «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и «Мастер сельскохозяйственного производства».

Дмитрий Холодный