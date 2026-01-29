Главные новости за 29 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Петербургское ООО «Морские комплексные системы» (МКС) заключило соглашение о стратегическом партнерстве с лизинговой компанией группы Россельхозбанка — «РСХБ Лизинг». Это позволит предложить рыболовецким компаниям удобный финансовый инструмент для закупки отечественных рыбоперерабатывающих заводов «под ключ», отмечают в компании.

Компания «Русский Бойлер» наладила во Всеволожском районе Ленобласти промышленное производство криогенного емкостного оборудования для хранения, перевозки и переливания сжиженного природного газа и технических газов — азота, аргона и кислорода. Мощность предприятия составит до 240 емкостей в год. Инвестиции в проект составили 182 млн рублей, из них 145 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности.

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали начальника 178-го военного представительства Минобороны РФ капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за беспрепятственное подписание документов по приемке электронной компонентной базы, используемой при выполнении государственного оборонного заказа.

Дочернее предприятие рыбопромышленной группы «Норебо» — АО «Мурманский губернский флот» — обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к ПАО «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на сумму 3,7 млрд рублей. Иск связан с исполнением обязательств по договорам подряда, подробности которых пока не раскрываются.

Псковский областной суд отклонил апелляционную жалобу по делу главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина (включен в реестр иностранных агентов) и подтвердил заочный приговор к трем годам лишения свободы по статьям о п публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга по итогам 2025 года составили 1 трлн 410 млрд рублей, расходы — 1 трлн 476 млрд рублей, сообщили по итогам заседания правительства города. Собственные доходы города достигли 97% от общего объема поступлений. Налоги принесли в бюджет 1 трлн 247 млрд рублей.

Старший следователь СКР по Красногвардейскому району Петербурга Максим Гуска стал фигурантом уголовного дела о подделке доказательств. Информацию подтвердила адвокат экс-начальника управления механизации ГБУ «Мостотрест» Александра Албина, чье дело ранее вел уже уволенный из органов правоохранитель. Подробности обвинений, предъявленных Александру Албину — в материале «Служебное благоволение рассмотрят по существу».

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС ознакомилась с рядом крупных градостроительных проектов в Петербурге, включая концепции многофункциональных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Международные эксперты прибыли в город по приглашению российской стороны. Итоговые выводы и рекомендации будут отражены в отчете, который специалисты подготовят и направят РФ позднее.

Вечером в Сестрорецке произошло массовое отключение света и водоснабжения. Глава Курортного района Петербурга заявил, что причиной стало техническое отключение на электроподстанции Сестрорецка. Позднее электроснабжение восстановили.

Депутат ЗакСа Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев и депутат Госдумы от той же партии Виталий Милонов направили обращение к министру внутренних дел РФ после инцидента с гибелью посетителя магазина «Перекресток» в ТРК «Сити Молл». Они предложили полиции совместно с Росгвардией проводить внеплановые проверки в крупных торговых сетях для контроля за соблюдением лицензионных требований к охране, а также ввести запрет на применение удушающих и иных опасных для жизни приемов для охранников объектов торговли.

ООО «РБС» планирует обратиться в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании банкротом АО «Завод „Кризо“» из Гатчины, выпускающего судовые системы пожаротушения. РБС указывает, что «Кризо» более трех месяцев не исполняет денежные обязательства, подтвержденные актами арбитражных судов.

ФК «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джоном Джоном. Соглашение с 27-летним футболистом действует до конца сезона 2030/31. В команде он будет выступать под 14-м номером.