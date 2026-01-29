Депутаты предложили МВД проверять ЧОПы после гибели посетителя «Сити Молла»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев и депутат Государственной думы от той же партии Виталий Милонов направили обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву после инцидента с гибелью посетителя магазина «Перекресток» в ТРК «Сити Молл». Они предложили полиции совместно с Росгвардией проводить внеплановые проверки в крупных торговых сетях для контроля за соблюдением лицензионных требований к охране, сообщил господин Цивилев.

Также законодатели полагают, что нужно ужесточить ответственность для юридических лиц, допускающих к охране нелицензированный персонал и разработать единый регламент действий для сотрудников охраны на объектах торговли. Этот документ должен содержать четкий запрет на применение удушающих и иных опасных для жизни приемов, а также предусматривать обязательный вызов сотрудников полиции при возникновении конфликтных ситуаций.

«Подозрение в краже не дает права никому, включая охрану, на превышение полномочий. Для расследования таких случаев существуют соответствующие статьи уголовного кодекса и уполномоченные органы. Задача частной охраны — не вершить самосуд, а обеспечить безопасность и незамедлительно передать дело профессионалам»,— резюмировал Алексей Цивилев.

На прошлой неделе петербуржец погиб после драки с охраной магазина «Перекресток» в торговом комплексе «Сити Молл», СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Подозреваемый в смерти посетителя 32-летний иностранец покинул Петербург, вылетев в Узбекистан. Затем петербургская полиция занялась масштабной проверкой деятельности торговой сети. Спустя несколько дней правоохранители вновь пришли в логистический центр компании.

Артемий Чулков