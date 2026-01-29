Петербургский следователь стал фигурантом дела о фальсификации доказательств

Старший следователь СКР по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга Максим Гуска стал фигурантом уголовного дела о подделке доказательств. Данную информацию «Ъ Северо-Запад» подтвердила Анастасия Стовповая — адвокат экс-начальника управления механизации ГБУ «Мостотрест» Александра Албина, чье дело ранее вел уже уволенный из органов правоохранитель.

Так, господин Гуска обвиняется в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ), в превышении должностных полномочий (ч. 3. ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Бывшему сотруднику СКР избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Топ-менеджеру «Мостотреста» инкриминировали получение взятки в размере свыше 6,5 млн рублей (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с весны 2019 года до осени 2023 года господин Албин требовал от коллег регулярные отчисления в обмен на общее покровительство и создание комфортных условий работы. Процесс по нему в настоящее время проходит в Красногвардейском районном суде города.

Андрей Кучеров