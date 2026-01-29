В Сестрорецке произошел блэкаут: отключили свет и воду

Вечером 29 января в городе Сестрорецке, входящем в Курортный район Санкт-Петербурга, произошло массовое отключение света и водоснабжения. Об этом сообщают жители в соцсетях.

Глава Курортного района Александр Забайкин заявил, что причиной стало техническое отключение на электроподстанции Сестрорецка. Восстановительные работы займут около полутора часов.

В «Водоканале Санкт-Петербурга» рассказали 78.ru, что насосная станция временно прекратила работу из-за отключения электроснабжения. Сейчас станция перешла на питание от дизельного генератора, подача воды восстановлена.

UPD: жители Сестрорецка сообщают о восстановлении электроснабжения.

Артемий Чулков