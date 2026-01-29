Миссия ЮНЕСКО и ИКОМОС изучила планы по строительству небоскребов в Петербурге

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС завершает работу в Санкт-Петербурге. Специалисты ознакомились с рядом крупных градостроительных проектов, включая концепции многофункциональных комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3», сообщили в 29 января пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга, Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль

Международные эксперты прибыли в город по приглашению российской стороны. В ходе поездки они также обсудили с чиновниками концепции колокольни Смольного собора, Широтной магистрали скоростного движения, дворца бракосочетаний в створе Таллиннской улицы и проекты на Охтинском мысе.

Эксперты посетили Пискаревский мемориал, Конюшенное ведомство, музей-заповедник «Царское Село», «Остров фортов» в Кронштадте и объекты на территории Ленинградской области. Кроме того, состоялась встреча миссии с представителями Общественной палаты Петербурга, российского Национального комитета ИКОМОС, В сероссийского общества охраны памятников истории и культуры Петербурга и Ленобласти, городского совета по сохранению культурного наследия, Союза архитекторов и Союза реставраторов.

В КГИОП уточнили, что в ходе консультативной миссии эксперты не дают принимающей стороне предварительных рекомендаций и оценок. Итоговые выводы и рекомендации будут отражены в отчете, который специалисты подготовят и направят РФ позднее.

Артемий Чулков