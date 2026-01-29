«Зенит» объявил о подписании бразильского хавбека Джона Джона

Петербургский «Зенит» официально объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Джоном Джоном. Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона 2030/31. В команде он будет выступать под 14-м номером.

Ранее футболист выступал за бразильский клуб «Ред Булл Брагантино». В своём первом комментарии в качестве игрока «Зенита» Джон Джон заявил, что переход в главный клуб России был его давней мечтой, и выразил нетерпение в ожидании выхода на поле в составе новой команды.

Этот трансфер стал частью активной трансферной кампании «Зенита», в рамках которого клуб также договорился о переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА и продал полузащитника Жерсона в бразильский «Крузейро» за рекордные для чемпионата Бразилии 30 млн евро.

Андрей Маркелов