К производителю судового оборудования «Кризо» планируют подать банкротный иск

ООО «РБС» намерено обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании банкротом АО «Завод „Кризо“» из Гатчины, выпускающего судовые системы пожаротушения. На публикацию соответствующего уведомления на портале «Федресурс» обратила внимание «Фонтанка».

В уведомлении «РБС» указано, что «Кризо» более трех месяцев не исполняет денежные обязательства, подтвержденные актами арбитражных судов. По данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году «РБС» подало к заводу три иска. В одном из них указано, что «Кризо» получил аванс за систему пожарной сигнализации «Кристалл-М», но не поставил продукцию заказчику. Контрагент потребовал взыскать свыше 23 млн рублей, суд встал на сторону истца.

Еще один спор касается оплаченных запчастей для «Кристалл-М» на 6,5 млн рублей — истец отказался от замены на комплект для изделия «КРАБ-М», суд удовлетворил требование о возврате денег. Третий иск на 2,5 млн рублей связан с оплатой «РБС» тепловой энергии за «Кризо» перед МУП «Тепловые сети» Гатчины — эти средства также взысканы в пользу истца.

Завод «Кризо» расположен в Гатчине. По данным СПАРК, выручка компании за 2024 год составила 273,7 млн рублей, убыток — 75 млн рублей. 65,2% акций предприятия принадлежит гендиректору предприятия Сергею Богданову. Компания поставляет системы пожаротушения судостроительным заводам Северо-Запада и Поволжья.

