Псковский облсуд оставил в силе заочный приговор главреду «Псковской губернии»

Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу по делу объявленного в международный розыск главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина (включен в реестр иностранных агентов) и подтвердил заочный приговор к трем годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Заочный приговор по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) Псковский городской суд вынес в ноябре 2025 года.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации иноагента Дениса Камалягина в социальных сетях.

Артемий Чулков