Главные новости за 29 января: Кубань, Крым, Адыгея

Судебные приставы арестовали компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко по иску Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства. Милану и Эльдара Дорошенко задержали в Сочи 28 января, в их отношении возбудили уголовные дела.

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на акции АО «Актуальные инвестиции», контролирующего ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод».

Власти Анапы продлили отсрочку по уплате туристического налога для представителей бизнеса санаторно-курортной отрасли до 30 июня 2026 года.

За год долгосрочная аренда жилья в Краснодаре подешевела на 10%, сообщает «Авито Недвижимость». Средняя стоимость аренды квартиры в краевом центре снизилась до 27 тыс. руб.

Краснодарский краевой суд поддержал решение об изъятии в пользу государства имущества экс-бенефициаров ГК «Покровский».

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову отправили под домашний арест до 27 марта 2026 года включительно по решению Октябрьского районного суда Краснодара.

Краснодарский краевой суд обратил в доход государства недвижимость бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди и его отца.

Имущество бывшего сотрудника аппарата полпреда в ЮФО Андрея Коровайко передали государству. Апелляционные жалобы ответчиков были отклонены судом.

Правительство России включило кубанский агрокомбинат «Тепличный» в план по приватизации в 2026–2028 годах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.