Главные новости за 29 января: Кубань, Крым, Адыгея
Судебные приставы арестовали компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко по иску Генпрокуратуры об обращении имущества в доход государства. Милану и Эльдара Дорошенко задержали в Сочи 28 января, в их отношении возбудили уголовные дела.
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на акции АО «Актуальные инвестиции», контролирующего ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод».
Власти Анапы продлили отсрочку по уплате туристического налога для представителей бизнеса санаторно-курортной отрасли до 30 июня 2026 года.
За год долгосрочная аренда жилья в Краснодаре подешевела на 10%, сообщает «Авито Недвижимость». Средняя стоимость аренды квартиры в краевом центре снизилась до 27 тыс. руб.
Краснодарский краевой суд поддержал решение об изъятии в пользу государства имущества экс-бенефициаров ГК «Покровский».
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову отправили под домашний арест до 27 марта 2026 года включительно по решению Октябрьского районного суда Краснодара.
Краснодарский краевой суд обратил в доход государства недвижимость бывшего заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди и его отца.
Имущество бывшего сотрудника аппарата полпреда в ЮФО Андрея Коровайко передали государству. Апелляционные жалобы ответчиков были отклонены судом.
Правительство России включило кубанский агрокомбинат «Тепличный» в план по приватизации в 2026–2028 годах. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.