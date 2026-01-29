Суд арестовал активы цементных заводов в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на акции АО «Актуальные инвестиции», контролирующего ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», а также на все движимое и недвижимое имущество компаний и ряда связанных юрлиц, за исключением произведенной продукции, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Меры обеспечительного характера приняты в рамках иска Генпрокуратуры к АО «Актуальные инвестиции» и кипрским компаниям Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited. В иске, поступившем в суд 27 января, надзорное ведомство требует взыскать в доход государства оба цементных предприятия. В качестве третьих лиц суд привлек Росимущество, ФАС, АО «Газметаллпроект», ряд компаний группы и физических лиц, включая Льва Кветного и Надежду Анисимову. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

Суд запретил регистрационные действия в отношении транспортных средств, принадлежащих компаниям, а капитанам морских портов РФ — совершать аналогичные действия с недвижимым и движимым имуществом, включая суда.

По данным ЕГРЮЛ, единственным акционером двух заводов является АО «Актуальные инвестиции», при этом АО «Газметаллпроект» имеет право действовать от имени ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод» без доверенности.

ОАО «Новоросцемент», основанное в 1882 году, выпускает более 4,3 млн тонн цемента в год и объединяет два завода. Верхнебаканский цементный завод производит ежегодно 2,1 млн тонн и является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе.

Вячеслав Рыжков