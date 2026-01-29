Долгосрочная аренда жилья в Краснодаре за год подешевела на 10%

Рынок долгосрочной аренды жилья в крупных городах России по итогам декабря 2025 года продемонстрировал снижение ставок на фоне заметного роста предложения, следует из данных «Авито Недвижимости» (исследование имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»). В целом по стране выбор квартир для долгосрочной аренды за год увеличился на 26%, при этом в Краснодаре показатель вырос сразу на 40%. Увеличение объема предложения зафиксировано в 39 из 40 городов исследования, наиболее заметно — в Липецке, Екатеринбурге, Ижевске, Туле и Калининграде. В Москве предложение прибавило 3% год к году, в Санкт-Петербурге — 21%.

Рост предложения сопровождался разнонаправленной динамикой спроса. Интерес к долгосрочной аренде за год увеличился лишь в девяти городах, в том числе в Туле, Екатеринбурге, Ижевске и Краснодаре, где число просмотров объявлений выросло на 9%. В целом по стране спрос снизился на 8%, что в компании связывают с удешевлением ипотеки на фоне снижения ключевой ставки и возвращением части потенциальных арендаторов к покупке жилья.

Наиболее востребованным форматом остаются однокомнатные квартиры, на которые приходится 47% интереса пользователей, далее следуют двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%) и трехкомнатные объекты (6%).

Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в декабре составила 35 тыс. руб. в месяц, что на 2% ниже показателя годичной давности. Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Туле (–14%), Липецке (–13%), Краснодаре и Челябинске (–10%), Сочи и Ростове-на-Дону (–9%). В Краснодаре средняя ставка аренды снизилась до 27 тыс. руб. Самые доступные варианты по-прежнему предлагаются в Кирове, Ульяновске, Иванове, Брянске, Липецке и Ставрополе, где средняя арендная плата не превышает 25 тыс. руб. в месяц.

В «Авито Недвижимости» отмечают, что снижение средних цен в большинстве городов связано прежде всего с ростом предложения. При этом качественные объекты в удобных локациях по-прежнему сдаются быстро — в среднем в течение двух недель — без необходимости корректировки ставок. Дальнейшая динамика рынка в 2026 году, по оценке компании, будет во многом зависеть от уровня ключевой ставки и доступности ипотечного кредитования.

Вячеслав Рыжков