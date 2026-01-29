Имущество экс-сотрудника аппарата полпреда в ЮФО Коровайко передали государству

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Каневского районного суда об обращении в доход государства имущества бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Андрея Коровайко и аффилированных с ним лиц. Апелляционные жалобы ответчиков были отклонены, решение от 12 мая 2025 года вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск об изъятии активов был подан заместителем генерального прокурора РФ. Суд пришел к выводу, что имущество было приобретено с нарушением запретов и ограничений, установленных законом «О противодействии коррупции». В доход государства обращены 372 объекта недвижимости — земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также коммерческие и жилые здания и помещения.

Совокупная рыночная стоимость изъятых активов превышает 28 млрд руб. Недвижимость расположена на территории Краснодарского и Алтайского краев, а также Ростовской области.

Вячеслав Рыжков