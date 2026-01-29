В Анапе продлили отсрочку по туристическому налогу до конца июня

Власти Анапы приняли решение продлить отсрочку по выплате туристического налога для санаторно-курортного бизнеса на полгода. По данным пресс-службы администрации курорта, депутаты совета Анапы поддержали инициативу единогласно.

Отсрочка по туристическому налогу на территории Анапы будет действовать вплоть до 30 июня 2026 года. Мера поддержки была введена для учреждений санаторно-курортного и гостиничного комплекса, пострадавших в результате ЧС с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

Приостановить сбор туристического налога в Анапском и Темрюкском районах в мае 2025 года предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с целью содействия курортному бизнесу. Администрация Анапы и совет депутатов согласились с предложенными условиями, в связи с чем ввели отсрочку по выплате турналога с 1 января по 31 декабря 2025 года.

София Моисеенко