Агрокомбинат «Тепличный» на Кубани включили в план приватизации

Кубанский агрокомбинат «Тепличный» включили в план приватизации на 2026-2028 годы по решению правительства РФ. Ранее акции агрокомбината были изъяты в доход государства по иску Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Распоряжение о приватизации подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, информация размещена на официальном портале правовой информации. Документ датирован 28 января 2026 года.

Осенью 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде более 506 млн 578,532 тыс. обыкновенных и 1 млн 723,296 тыс. привилегированных акций АО «Агрокомбинат "Тепличный"» из незаконного, по версии ведомства, владения АО «Кубанские теплицы».

Также суд постановил истребовать в пользу государства 18,28 тыс. акций агрокомбината из владения ООО «Центр электронных торгов». Генпрокуратура выдвинула соответствующие требования после ряда последовательных и незаконных действий руководства совхоза «Тепличный». Компания пыталась оспорить решение, но суд оставил апелляцию без удовлетворения.

София Моисеенко