Компании детей депутата Дорошенко арестованы в рамках иска Генпрокуратуры

Судебные приставы арестовали три компании детей депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Миланы и Эльдара. Мера принята в рамках иска Генеральной прокуратуры об обращении имущества в доход государства. Сами Милана и Эльдар Дорошенко были задержаны 28 января в Сочи, в отношении них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обеспечительные меры коснулись двух фирм, учредителями которых являются оба брата. Как рассказал собеседник агентства, третья компания находится в собственности только Миланы Дорошенко.

Заблокированные предприятия занимаются строительством дорог и грузоперевозками. Выручка одной из организаций по итогам 2024 года превысила 4,41 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», Андрей Дорошенко связан с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского. В ноябре 2025 года ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.

Ранее судебные приставы уже накладывали арест на имущество депутата Дорошенко и экс-депутата Вороновского по иску Генпрокуратуры. Их обвиняют в получении незаконного коррупционного дохода на сумму 2,8 млрд руб.

2 декабря 2025 года Государственная дума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, ранее сняв с него неприкосновенность. 3 декабря того же года он был заключен под стражу по обвинению в получении взятки в размере 25 млн руб. от строительной фирмы из Дагомыса. Сам Анатолий Вороновский заявляет о намерении доказывать свою невиновность. До избрания в Госдуму VIII созыва он занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2020–2021 годах, а с 2015 по 2017 год возглавлял департамент транспорта и министерство транспорта региона.

Никита Бесстужев