Главные новости за 20 января: Кубань, Крым, Адыгея

Арбитражный суд Краснодарского края перенес на 17 марта рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании банкротом Андрея Марченко — владельца сети отелей Marton и делового партнера бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова.

Правоохранительные органы провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края в рамках проверки нарушений, допущенных при реализации национального проекта. Следственные действия связаны со строительством социального объекта стоимостью около 2 млрд руб., в ходе которого были выявлены возможные нарушения.

В Краснодарском крае в 2026 году планируется пуск девяти новых импортозамещающих производств. Необходимость оперативно заменить ушедшие с рынка зарубежные аналоги стала одним из ключевых факторов роста региональной промышленности.

На первичном рынке жилья Крыма в среднем стоимость 1 кв. м выросла на 10% за год, примерно на столько же следом увеличилась и стоимость «квадрата» на вторичном рынке.

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Бориса Левитского, сообщили ТАСС в пресс-службе СКР. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

В общем объеме продаж девелоперов в Краснодарском крае почти 90% составляют сделки по семейной ипотеке. Структуру спроса на кубанском рынке жилья сегодня определяют условия льготных программ.

Мэр Новороссийска потребовал привлечь к строгой ответственности лиц, допустивших длительное отключение электричества в станице Раевской, Борисовке и ряде других населенных пунктов. По его словам, жители оставались без света более суток, тогда как на аппаратном совещании докладывали лишь о кратковременных перебоях.

Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, подвел итоги работы за 2025 год. Общий пассажиропоток составил более 13,25 млн человек.

Адыгея ввела в строй более 600 тыс. кв. м жилья в 2025 году, что на 6% превышает показатели 2024 года. В 2024 году республика ввела 565,6 тыс. кв. м жилья, что составило 1,13 кв. м на человека.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после гибели женщины и трех детей в результате пожара в частном доме в станице Холмской Абинского района. Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).