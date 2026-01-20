СКР завершил расследование дела экс-главы кубанского ДОСААФ

Следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Бориса Левитского, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, Левитский в 2023 году, действуя из корыстной заинтересованности и вопреки законным интересам организации, незаконно заключил договоры аренды помещений краснодарского тира, включая объекты, предназначенные для патриотического воспитания и спортивных секций, по ценам значительно ниже рыночных. В результате помещения длительное время использовались не по назначению, что нанесло ДОСААФ ущерб более 40 млн руб.

По ходатайству следователя суд избрал Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест на сумму свыше 45 млн руб. для обеспечения уплаты штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий. В ходе следствия договор аренды был расторгнут, помещения краснодарского тира возвращены к использованию по назначению.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков