Стоимость квадратного метра жилья в Крыму за 2025 год выросла на 10%

На первичном рынке жилья Крыма в среднем стоимость кв. метра выросла на 10% за год, примерно на столько же следом увеличилась и стоимость «квадрата» на вторичном рынке. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным эксперта, в новостройках Крыма стоимость кв. метра составляет около 200 тыс. руб., на вторичном рынке — около 175 тыс. за кв. м.

Как отмечает господин Цукер со ссылкой на данные Дом.РФ, около 60% предложения приходится на новостройки комфорт-класса. Спрос распределяется неравномерно — в декабре наблюдался скачок интереса к ЖК, наиболее подходящим под семейную ипотеку, в связи со скорым изменением ее условий. Курортная же недвижимость и апартаменты практически не зависят от ипотеки, и в Крыму на них спрос в 2025 году рос быстрее, чем в среднем на недвижимость по полуострову. Например, в районе Сак и Евпатории по итогам года цена на апартаменты выросла примерно на 50%.

По оценкам Юрия Цукера, снижение выдачи ипотеки в 2025 году в Крыму составило 20%. «Подъемные» платежи по ипотеке в 2025 году были только по льготным ипотечным программам — в первую очередь семейной ипотеке. «За однокомнатную квартиру в Феодосии 41 кв. м за 8 610 000 с первоначальным взносом чуть более 30% покупатель будет платить 40 тыс. — подъемная цена для семьи, подходящей под льготные условия»,— приводит пример эксперт. По его словам, доля рыночной ипотеки несущественная, а ежемесячный платеж зачастую превышает 100 тыс. руб. даже для студии.

При этом в Крыму большой рынок посуточной аренды, отмечает собеседник «Ъ-Кубань». Однако наблюдается нехватка качественного предложения и высокая сезонность. В целом отмечается рост спроса — +18% за год. Средняя стоимость квартиры в долгосрочную аренду — порядка 35 тыс. руб.

Андрей Пугачев