Аэропорты «Аэродинамики» обслужили 13,25 млн пассажиров в 2025 году

Холдинг «Аэродинамика», управляющий аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы, подвел итоги работы за 2025 год. Общий пассажиропоток составил более 13,25 млн человек, сообщает пресс-служба холдинга.

Аэропорт Сочи в 2025 году обслужил 12,5 млн пассажиров. Международный трафик достиг рекордного уровня — свыше 1,8 млн человек, что на 8% больше показателя 2024 года.

Наибольший рост продемонстрировали направления в Батуми (228%), Самарканд (146%), Пхукет (58%), Хургаду (54%) и Шарм-эль-Шейх (40%).

По объему перевозок лидировали маршруты в Стамбул (382 тыс. пассажиров), Анталью (329 тыс.), Ереван (275 тыс.), Дубай (120 тыс.) и Шарм-эль-Шейх (88 тыс.). Суммарный поток по этим пяти направлениям превысил 1,2 млн человек.

В 2025 году маршрутная сеть пополнилась новыми рейсами. Авиакомпания Etihad Airways запустила полеты по маршруту Абу-Даби—Сочи, Air Arabia — Шарджа—Сочи, Jazeera Airways — Кувейт—Сочи. Также развивались полеты в Таиланд, которые выполняют Azur Air и Red Wings.

Внутренний пассажиропоток составил 10,7 млн человек. Популярными остались маршруты в Москву (3,77 млн пассажиров), Санкт-Петербург (898 тыс.), Екатеринбург (780 тыс.), Новосибирск (609 тыс.) и Казань (425 тыс.). Среди авиакомпаний лидировали «Аэрофлот» (2,14 млн пассажиров), Nordwind Airlines (1,75 млн), «Победа» (1,71 млн), «Уральские авиалинии» (1,57 млн) и «Россия» (1,51 млн).

За год в аэропорту Сочи было выполнено 40 998 самолетовылетов, что подтверждает высокую загруженность воздушной гавани.

Значимым событием стало возобновление работы аэропорта Краснодар после трехлетнего перерыва. С сентября по декабрь он обслужил 722,6 тыс. пассажиров по 12 внутренним и 12 международным направлениям. В Краснодаре работают 11 российских авиакомпаний и две зарубежные — FlyOne и Uzbekistan Airways. Востребованными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также в Стамбул, Анталью и Ереван.

Холдинг планирует продолжить развитие маршрутной сети, уделяя особое внимание странам Ближнего Востока, СНГ и Азии.

