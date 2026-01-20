На рынке жилья Кубани почти 90% составляют сделки по семейной ипотеке

В общем объеме продаж девелоперов в Краснодарском крае почти 90% составляют сделки по семейной ипотеке. Об этом «Review. Ъ-Кубань» рассказала директор ГК «Точно» Анастасия Маслеха. По ее словам, структуру спроса на кубанском рынке жилья сегодня определяют именно условия льготных программ.

Директор департамента продаж «Инсити Девелопмент» Ксения Гагарина также отмечает, что новость об изменении условий программы по семейной ипотеке повлекла за собой всплеск продаж, подогреваемых как девелоперами, так и агентствами недвижимости.

По словам госпожи Маслехи, в текущей ситуации многие семьи вынуждены ограничиваться малогабаритным жильем, которое не отвечает долгосрочным потребностям растущей семьи,— у них нет денег на более просторные квартиры. Эксперт отмечает, что следствием вынужденного спроса на малогабаритное жилье является нераспроданность двухкомнатных и трехкомнатных объектов.

«Согласно исследованиям, более 60% молодых пар называют жилищный вопрос главным препятствием для увеличения семьи. Когда родители с ребенком вынуждены жить в студии или однокомнатной квартире без личного пространства, вопрос о втором ребенке автоматически откладывается на неопределенный срок»,— рассказывает руководитель ГК «Точно».

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщают, что льготную ипотеку на «вторичное» жилье по ставке до 6% годовых сегодня могут взять семьи с детьми до шести лет (включительно). Для получения кредита потребуется первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья. Максимальная сумма займа — 6 млн руб., сумму кредита можно увеличить до 15 млн руб. по рыночной ставке. Под условия программы попадают родители, которые усыновили детей.

«Возраст ребенка учитывается на момент оформления кредитного договора. Приобрести готовое жилье на льготных условиях можно в городах, где по данным ЕИСЖС нет строящихся многоквартирных домов или их количество менее двух. Дом, в котором приобретается квартира, не должен быть аварийным и старше 20 лет. С 1 февраля 2026 года устанавливается правило "одна семья — одна льготная ипотека". При заключении ипотечного договора супруги автоматически становятся созаемщиками»,— говорят в краевой администрации.

Раньше, по словам директора ГК «Точно» Анастасии Маслехи, была возможность оформить льготную ипотеку и на мужа, и на жену, с февраля это можно будет сделать только на одного из супругов. Помимо этого, участница рынка отмечает, что с 1 февраля отменяется и донорская ипотека — механизм, который открывал доступ к льготной семейной ипотеке тем, кто не имел на нее формального права.

