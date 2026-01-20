СКР возбудил дело после гибели семьи в пожаре в Абинском районе

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после гибели женщины и трех детей в результате пожара в частном доме в станице Холмской Абинского района. Дело заведено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, возгорание произошло в ночь на 20 января в одной из комнат частного домовладения на улице Демьяна Бедного. В огне погибли 45-летняя хозяйка дома, двое ее детей 6 и 9 лет, а также новорожденный внук. Старшая дочь женщины сумела покинуть горящий дом и вызвала пожарных. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания.

По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления точной причины и очага возгорания.

Расследование поставлено на контроль в аппарате следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Алина Зорина