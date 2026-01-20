В Адыгее увеличили ввод жилья на 6%

Адыгея ввела в строй более 600 тыс. кв. м жилья в 2025 году, что на 6% превышает показатели 2024 года. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 января.

«Стройка у нас растет хорошими темпами, более 600 тыс. кв. м. И мы сдаем 1,2 кв. м на жителя уже»,— заявил руководитель региона.

В 2024 году республика ввела 565,6 тыс. кв. м жилья, что составило 1,13 кв. м на человека. Таким образом, в 2025 году показатель увеличился на 6,1%.

Первоначальный план по строительству жилья в Адыгее на 2025 год предусматривал ввод 503 тыс. кв. м, или 1 кв. м на человека. Фактически власти республики рассчитывали довести объемы до 566 тыс. кв. м, сохранив уровень 2024 года.

