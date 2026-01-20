На Кубани в новом году планируют запустить 9 импортозамещающих производств

В Краснодарском крае в 2026 году планируется запуск девяти новых импортозамещающих производств, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, необходимость оперативно заменить ушедшие с рынка зарубежные аналоги стала одним из ключевых факторов роста региональной промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, работа по развитию импортозамещения началась с точечной поддержки предприятий, их модернизации, а в ряде случаев — с полного восстановления производственных мощностей. В результате в крае уже запущено более десяти импортозамещающих производств, часть из которых не имеет аналогов в России. Это, в частности, позволило увеличить выпуск медицинских товаров на 40%, а лекарственных препаратов — на 26%.

В активной стадии в настоящее время находятся 27 промышленных проектов, девять из них должны выйти на запуск в 2026 году. Предприятия уже провели пусконаладочные работы или приступили к выпуску опытных партий продукции. Среди таких проектов — производство суперабсорбента компании «Гидротехнология» в Северском районе. По данным краевых властей, это будет первое подобное производство в стране, а продукция будет использоваться в выпуске гигиенических изделий и в сельском хозяйстве.

В том же Северском районе Краснодарский завод промышленных минералов намерен наладить серийное производство органобентонита. Ожидается, что это станет единственным предприятием по выпуску данного материала в России и странах СНГ.

Кроме того, в 2026 году в Крымском районе запланировано техническое открытие завода по производству батареек. После выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 264 млн батареек в год, что, по оценке властей, позволит покрыть до 40% внутреннего спроса.

Для содействия сбыту продукции и выстраивания логистических цепочек регион участвует в семи межрегиональных производственных объединениях, включая аккредитованный на федеральном уровне агропромышленный машиностроительный кластер «Юг». В его рамках реализуется совместный проект с предприятиями Донецкой и Запорожской областей по выпуску сельскохозяйственной техники и комплектующих.

Вячеслав Рыжков