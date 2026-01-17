Главные новости за 17 января. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 17 января, с 23:00 до 07:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее число дронов было сбито над акваторией Черного моря — 47.

Глава Белореченского района Краснодарского края Сергей Сидоренко в своем Telegram-канале заявил о возможном нарушении неприкосновенности частной жизни и подал заявление в органы МВД.

Краснодарский краевой суд увеличил срок лишения свободы генеральному директору ООО «ТК Прогресс» Сурену Григоряну с трех до шести лет по делу о мошенничестве при исполнении государственного оборонного заказа на реконструкцию курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.

Следователи проверят информацию о пытках петербурженки на Кубани.

Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно, которое ранее заходило в порт Новороссийска, а также находившийся на его борту груз металлического сырья объемом 33 тыс. т.

Арбитражный суд Краснодарского края определил отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Гринвуд» Сергея Симонова о привлечении бывшего генерального директора строительной компании Руслана Кондрашенкова к субсидиарной ответственности по долгам банкрота.

В Крыму власти поручили муниципалитетам снизить нагрузку на линии наружного освещения из-за роста потребления электроэнергии в условиях сильных морозов.

Хостинский районный суд Сочи взыскал в доход государства активы бывшего мэра города Алексея Копайгородского, включая коллекцию наручных часов стоимостью около 44,3 млн руб.

Контрольно-счетная палата Краснодарского края по итогам 2025 года оценила эффективность управления региональной недвижимостью за 2023–2024 годы и выявила, что затраты бюджета на содержание неиспользуемых объектов превысили 49 млн руб.

Российские власти изучают возможность возобновления международных круизных перевозок через Азовское море.