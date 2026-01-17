Стоимость коллекции часов, изъятой у экс-мэра Сочи, оценивается в 44 млн рублей

Хостинский районный суд Сочи взыскал в доход государства активы бывшего мэра города Алексея Копайгородского, включая коллекцию наручных часов стоимостью около 44,3 млн руб., сообщает ТАСС. В нее вошли изделия марок Breguet, Patek Philippe, Cartier, Hublot и Panerai, самые дорогие из которых оценены в 14 млн руб.

Суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным лицам о взыскании активов на общую сумму 1,6 млрд руб. В перечень вошли 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, включая элитные квартиры около Эрмитажа, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, ювелирные изделия и наручные часы зарубежных производителей.

Среди часов, обращенных в доход государства, оказались женские Cartier стоимостью 500 тыс., 1 млн и 1,2 млн руб., мужские и женские Breguet — 900 тыс., 1,3 млн, 2 млн и 10 млн рублей, Patek Philippe — 300 тыс., 4 млн, 5 млн и 14 млн руб., лимитированные женские Hublot — 1,5 млн руб. и Panerai — 834,3 тыс. руб., а также другие изделия стоимостью от 25 тыс. до 1 млн руб.

Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года и был заключен под стражу в сентябре 2024 года по делу о присвоении в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, с марта 2022 года по май 2024 года он совместно с супругой Яниной получил от коммерческих организаций 248 млн руб., обещая взамен создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

Вячеслав Рыжков